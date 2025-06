Lo spread tra Btp e Bund chiude a 91,3 punti

Lo spread tra BTP e Bund si riduce ai minimi da febbraio 2021, chiudendo a 91,3 punti. Un segnale di maggiore stabilità per il mercato europeo, che riflette le recenti tensioni attenuate e una crescente fiducia nell’Italia. Con i rendimenti in calo, si apre una finestra di opportunità per gli investitori e un quadro più rassicurante per l’economia europea, ma quali saranno le prossime mosse dei mercati?

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 91,3 punti, rispetto ai 92,3 punti della vigilia e dopo aver toccato i 90,8 punti nel corso della seduta. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta ai minimi da febbraio 2021. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,43% e quello tedesco al 2,52 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude a 91,3 punti

