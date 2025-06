Lo spettacolo della transumanza ha animato i campi del Nerone, affascinando il pubblico con il fascino antico di questa tradizione. Il lento viaggio dei bovini, accompagnati dai pastori, ha creato un’atmosfera magica che unisce cultura e natura. Dopo il pranzo in cima, chi ha assistito alla scena può sentirsi parte di un rito secolare, un’esperienza indimenticabile che testimonia l’armonia tra uomini e territorio.

E’ stato un successo di pubblico la tradizionale transumanza del bestiame dai pascoli di fondovalle all’alpeggio in cima al Monte Nerone. Poco prima dell’alba dell’altro ieri i bovini accompagnati dai loro pastori, dopo aver attraversato i centri abitati sono saliti lentamente fino alla vetta. C’è chi ha accompagnato, a piedi, gli animali c’è chi li ha aspettati all’arrivo. Dopo il pranzo per chi è salito a Monte Nerone a godersi la scena è seguita la festa musica con “Marangana discon Project“ dj. Apprezzatissimo il Trek-Picnic Gourmet organizzato dai fratelli Dormicchi in collaborazione con Pasquale Formica dell’Azienda Agricola Mochi ed il nuovo Rifugio Chalet Principe Corsini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it