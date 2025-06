Lo spazio immisurabile Piranesi Architetto

Scopri un affascinante viaggio tra passato e presente con la mostra "Lo spazio immisurabile Piranesi architetto". Esploriamo l’eredità senza tempo di Giovanni Battista Piranesi, mettendo in dialogo le sue incisioni originali con le opere di dieci rinomati architetti internazionali. Un’occasione unica per immergersi nell’arte e nell’architettura, scoprendo come il genio del passato continui a ispirare le creazioni contemporanee e progettare il futuro.

La mostra esplora l'eredità di Giovanni Battista Piranesi nell'architettura contemporanea. In mostra, incisioni originali come Le Vedute di Tivoli, la Pianta di Roma, il Campo Marzio e le Carceri d'Invenzione dialogano con opere di dieciarchitetti internazionali: Luca Galofaro, David Greene.

