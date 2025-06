Lo sparo durante la lite a Misano ma la pistola non si trova | il giovane è in carcere

Un violentissimo episodio a Misano ha visto uno scontro acceso culminato con un colpo di pistola, ancora senza rintracciare l'arma. Il giovane coinvolto, noto come “il giovane 232”, è stato arrestato per detenzione illegale di armi, mentre la scena è stata movimentata da urla e proteste dei residenti. Un bossolo e una scacciacani sequestrati alimentano il mistero sull’arma dispersa: cosa si cela dietro questa escalation di violenza?

IL CASO. È stato arrestato per detenzione illegale di armi, trovato un bossolo e sequestrata anche una scacciacani. Le urla e le lamentele dei vicini, poi il colpo verso il cortile.

In questa notizia si parla di: Sparo Durante Lite Misano

