Lo scontro istituzionale | Il tycoon scherza col fuoco Attacca lo Stato simbolo

Lo scontro tra istituzioni e potere si infiamma con la figura di Trump, che scherza con il fuoco e sfida lo Stato considerato suo nemico. Raffaella Baritono, esperta di Storia e Politica degli Stati Uniti, analizza le ragioni di questa tensione estrema. La California, con la sua complessità e autonomia, rappresenta un esempio emblematico di come le politiche del tycoon abbiano acceso un incendio politico che ancora brucia. Ma quali sono le cause profonde di questi disordini?

Un presidente che scherza con il fuoco e che sta cercando di mettere in difficoltà uno Stato considerato nemico. Raffaella Baritono (foto), professoressa ordinaria di Storia e Politica degli Stati Uniti all’Università di Bologna, ha spiegato perché le politiche di Trump hanno infiammato la California con tanta forza. Professoressa Baritono, quali sono le cause dei disordini in California? "La California è uno stato molto particolare, per la storia e le vicende legate ai flussi migratori, soprattutto quelli provenienti dal Messico. Ci sono molte comunità ispaniche e latine, che hanno dovuto lottare molto, non solo per accedere a cittadinanza e diritti, ma anche per sfatare stereotipi legati al razzismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net