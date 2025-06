livio zambeccari anima ribelle una bandiera da bologna al brasile

Livio Zambeccari, anima ribelle e simbolo di libertà, attraversa due continenti con la sua passione per l'indipendenza. Dalle strade di Bologna alle terre del Brasile, la sua storia incarna il coraggio e la determinazione di chi lotta per un ideale superiore. La mostra ‘Un emblema di libertà’ celebra il suo impegno, rivelando come la sua bandiera abbia unito due popoli nella ricerca di libertà e giustizia. Un patrimonio che merita di essere riscoperto e onorato.

"È stato uno dei tanti combattenti per la libertà del Risorgimento italiano, figura importantissima ricordata nei libri di storia, ma ha avuto un ruolo ancora più cruciale come rivoluzionario in Brasile, nell'indipendenza del Rio Grande do Sul ". Così Otello Sangiorgi, direttore del Museo civico del Risorgimento, descrive Livio Zambeccari, patriota bolognese a cui è dedicata la mostra 'Un emblema di libertà. La Bandiera della Repubblica del Rio Grande do Sul e Livio Zambeccari', visitabile da oggi (inaugurazione alle ore 18) fino al 5 ottobre al Museo del Risorgimento. L'esposizione è una versione italiana della mostra allestita nel 2024 in Brasile, tra Porto Alegre e altre città dello stato di Rio Grande do Sul, a cura della Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, con l'Instituto Histórico e Geográfico locale, l'Università di Urbino e il Museo bolognese.