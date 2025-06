Liverpool Wirtz arriva dal Leverkusen per 150 milioni di euro | è il terzo acquisto più costosto di sempre

Il Liverpool ha messo a segno un colpo da 150 milioni di euro, portando a casa Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. Con questa operazione, il trequartista tedesco diventa il terzo acquisto più costoso della storia del club, segnando un nuovo capitolo nella strategia di rafforzamento dei Reds. Un investimento ambizioso che promette scintille in campo e nuove emozioni per i tifosi.

è fatta per Florian Wirtz al Liverpool. Il club inglese ha trovato l`accordo col Bayer Leverkusen per acquistare il trequartista tedesco classe.

Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool quest’estate - Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool in questa estate. La notizia, fresca di giornata, rivela che i Reds stanno lavorando intensamente per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il Liverpool riceve un rifiuto dal Bayer Leverkusen per Florian Wirtz ma punta con decisione a Milos Kerkez, difensore del Bournemouth

Il Liverpool riceve un rifiuto dal Bayer Leverkusen per Florian Wirtz ma punta con decisione a Milos Kerkez, difensore del Bournemouth

Offerta folle del Liverpool per Florian Wirtz: cosa hanno in mente i Reds? - Secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano tedesco Kicker e riprese dalla stampa britannica, il Liverpool avrebbe presentato un’offerta mostruosa al Bayer Leverkusen: 150 milioni di euro per il ...

ECCO IL COLPO WIRTZ | E’ pronto a vincere tutto con il nuovo club: che affare - Arriva una novità importante nella carriera del calciatore tedesco.