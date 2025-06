Liverpool colpo Wirtz! Accordo con il Leverkusen e visite imminenti | tutti i dettagli

Il Liverpool fa sul serio: Florian Wirtz è a un passo dal vestire la maglia dei Reds, con le visite mediche imminenti e un accordo da circa 150 milioni di euro. Un colpo da campioni che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo di Klopp e suscitare entusiasmo tra i tifosi. Tutti gli occhi sono ora puntati sui prossimi sviluppi di questa incredibile trattativa.

Liverpool, colpo Florian Wirtz! C'è l'accordo con il Bayer Leverkusen e le visite sono imminenti: tutti i dettagli Florian Wirtz è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Liverpool. Secondo Fabrizio Romano, i Reds hanno raggiunto un accordo verbale con il Bayer Leverkusen per un trasferimento da 150 milioni di euro, inclusi bonus. L'intesa .

In questa notizia si parla di: liverpool - wirtz - accordo - leverkusen

Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool quest’estate - Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool in questa estate. La notizia, fresca di giornata, rivela che i Reds stanno lavorando intensamente per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo Matteo Moretto il Liverpool e il Bayer Leverkusen hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Wirtz in Inghilterra. La cifra che i Reds andranno a sborsare per il classe 2003 sarebbe superiore ai 100 milioni di euro. Partecipa alla discussione

Florian Wirtz - Liverpool, fumata bianca. Il giocatore, che inizialmente ha detto SÌ al Bayern Monaco, ha rifiutato infine il club bavarese e ha accettato l’offerta dei Reds, con cui tra le due parti si è trovata una bozza d’accordo per un contratto triennale. Ora Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Wirtz va al Liverpool per 150 milioni! Accordo col Bayer, affare monstre; Liverpool, Wirtz arriva dal Leverkusen per 150 milioni di euro!; Florian Wirtz al Liverpool è «considerato un affare fatto».

Wirtz-Liverpool, tutto fatto per 150 milioni! Accordo con il Bayer Leverkusen, operazione monstre - Il Liverpool mette a segno il colpaccio di questo inizio d'estate, prelevando Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per 150 milioni.

Wirtz al Liverpool: affare fatto! Cifra record sborsata dai Reds - Secondo i giornali tedeschi c'è l'accordo tra la squadra campione d'Inghilterra e il Bayer Leverkusen.