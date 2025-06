LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | van der Poel maglia gialla virtuale

14:49 Il tedesco Nils Politt e lo sloveno Domen Novak della UA Team Emirates-XRG e il danese Casper Pedersen della Soudal Quick-Step tirano il gruppo. 14:46 Il britannico Oliver Knight della Cofidis ha abbandonato la corsa. 14:43 Sono stati già percorsi 1892 metri di dislivello sui 3036 previsti dalla frazione odierna. 14:40 Jonathan Milan della Lidl-Trek ha recuperato il passivo accumulato ed è rientrato in gruppo. 14:37 Sono stati percorsi i primi 100 chilometri. 14:36 Il vantaggio dei fuggitivi è aumentato di 26" negli ultimi venti minuti. 14:34 La UAE Team Emirates di Tadej Pogacar e la Team Visma Lease a Bike di Jonas Vingegaard non hanno uomini nella fuga.

