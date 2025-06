LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tredici all’attacco con van der Poel

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro del Delfinato 2025, con uno spettacolare attacco di Van der Poel. La corsa si infiamma mentre i protagonisti si sfidano su un percorso ricco di emozioni e sfide impegnative. Rimanete con noi per aggiornamenti continui e analisi dettagliate, perché ogni secondo può fare la differenza in questa battaglia epica sul grande palcoscenico del ciclismo internazionale.

14.04 A prendersi i punti sul GPM Louis BarrĂ©. 14.02 Ricordiamo i fuggitivi: Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Axel Laurance (INEOS Grenadiers), Michael Leonard (INEOS Grenadiers), Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), Julien Bernard (Lidl – Trek), Iván Romeo (Movistar Team), Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Brieuc Rolland (Groupama – FDJ), Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Louis BarrĂ© (IntermarchĂ© – Wanty), Harold Tejada (XDS Astana Team) ed Anthony Turgis (Team TotalEnergies).

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Jonathan Milan, attacca van der Poel - Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con un emozionante scatto di Jonathan Milan, che si stacca da Van der Poel e gli altri favoriti.

LIVE! Occasione per Milan dopo il primo duello Pogacar-Vingegaard; Giro del Delfinato 2025, Mathieu Van Der Poel ancora 3°: In volate come queste è quasi impossibile per me battere Milan. Sono contento del mio sprint e della mia forma; Giro del Delfinato 2025, Mathieu Van Der Poel: In volata non avevo più le gambe, ma visto quanto sono riuscito ad allenarmi nelle ultime settimane posso essere soddisfatto.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Terza Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Terza Tappa del Giro del Delfinato 2025.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai: 3^ tappa mossa! (oggi 10 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025 oggi martedì 10 giugno, classifica e streaming video Rai: orario, percorso e vincitore terza tappa Brioude Charantonnay.

LIVE! Tappa 3: van der Poel contro Jonathan Milan anche a Charantonnay. Occhio a Vingegaard, Pogacar e Evenepoel. Diretta e aggiornamenti - Jonathan Milan è a caccia del bis dopo la vittoria di ...