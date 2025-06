LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si stacca Jonathan Milan

Segui con noi il live del Giro del Delfinato 2025: oggi una tappa ricca di emozioni, con Jonathan Milan che si stacca dalla corsa. La gara è infuocata e ogni secondo conta: clicca qui per gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un momento di questa battaglia epica sulle strade francesi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Al comando della corsa troviamo Louis BarrĂ© (IntermarchĂ© – Wanty) che ha scollinato per primo sul GPM. 12.47 Superata questa prima fase molto insidiosa, la strada torna pianeggiante e Milan potrebbe tentare la rimonta assieme alla sua Lidl-Trek, così com’è accaduto nella frazione di ieri. 12.44 VelocitĂ altissima, strada in salita e perdono contatto diversi corridori, tra cui la Maglia Gialla Jonathan Milan. 12.42 Si muove Mathieu van der Poel! 12.40 Subito velocitĂ altissima nella prima parte di gara: corridori che stanno percorrendo la CĂ´te de la Barbate (5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Jonathan Milan

In questa notizia si parla di: Milan Diretta Giro Delfinato

