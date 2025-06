LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si stacca Jonathan Milan tredici in fuga

Segui in tempo reale il Giro del Delfinato 2025, con la tappa di oggi che promette emozioni e sorprese. Jonathan Milan si stacca dal gruppetto di fuggitivi, aprendo scenari imprevedibili. RiuscirĂ il gruppo a riportarlo indietro o questa fuga cambierĂ gli esiti della gara? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un istante di questa battaglia epica sulle strade francesi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 La Maglia Gialla ha ovviamente a disposizione tantissimi gregari che lo stanno aiutando nell’inseguimento. 13.40 Gruppo principale che sta rallentando, Milan potrebbe rientrare. 13.35 Il gruppo di Jonathan Milan, comprendente anche gli altri velocisti, è a 3’35” dalla vetta. 13.32 Vantaggio di 1’40” sul gruppo. 13.28 I tredici fuggitivi: Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Axel Laurance (INEOS Grenadiers), Michael Leonard (INEOS Grenadiers), Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), Julien Bernard (Lidl – Trek), Iván Romeo (Movistar Team), Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Brieuc Rolland (Groupama – FDJ), Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Louis BarrĂ© (IntermarchĂ© – Wanty), Harold Tejada (XDS Astana Team) ed Anthony Turgis (Team TotalEnergies). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Jonathan Milan, tredici in fuga

