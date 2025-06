LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | percorso mosso ma Milan può riprovarci

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live della terza tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, tra un percorso mosso e sfide mozzafiato, i migliori atleti si sfideranno in questa prova cruciale prima del Tour de France. Restate con noi per seguire ogni momento, aggiornamento e emozione in tempo reale: la gara promette ancora sorprese e grandi battaglie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro del Delfinato 2025. La corsa a tappe francese, giunta alla sua 77esima edizione, è il test per eccellenza per i corridori in vista del Tour de France. Dall’8 al 15 giugno le grandi squadre saranno impegnate in nove tappe varie e difficili. Dopo la vittoria in apertura di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) e la volata vincente ad Issoire di Jonathan Milan nella seconda frazione, ci si aspetta una terza tappa molto interessante. Il percorso, da Brioude a Charantonnay (207 km), si impenna subito con la CĂ´te de la Cornille (4,1 km al 4,8% di pendenza media) e la CĂ´te de la Barbate (5,8 km al 6,9% di pendenza media), rispettivamente GPM di terza e seconda categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma Milan può riprovarci

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Seconda Tappa

#GiroDelDelfinato - Segui in diretta la tappa di oggi del Giro del Delfinato 2025: due francesi al comando, emozioni e sfide in corso!

