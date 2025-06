LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan si stacca dal gruppo dei big

Resta con noi per vivere in tempo reale l'emozionante tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, tra sorpassi e scatti decisivi, Jonathan Milan si stacca dal gruppo dei big, aprendo scenari di grande suspense. Sei pronto a scoprire come evolverĂ questa battaglia? Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un minuto di questa emozionante sfida sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Siamo a 70 chilometri dalla fine della tappa odierna. 15:19 Il francese Louis BarrĂ©Â della IntermarchĂ© – Wanty ha vinto lo sprint intermedio del Col du Tracol (129.6 km). 15:16 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’40”. 15:13 Jonathan Milan della Lidl-Trek si è staccato nuovamente dal gruppo. 15:10 L’ultima a centrare l’accoppiata Giro del Delfinato-Tour de France nello stesso anno è stata la Jumbo Visma nel 2023 con il danese Jonas Vingegaard. 15:07 Mancano 85 chilometri al traguardo. 15:04 20878 sono i metri di dislivello complessivi dell’edizione 2025 del Giro del Delfinato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan si stacca dal gruppo dei big

In questa notizia si parla di: Gruppo Giro Tappa Diretta

Giro d’Italia 2025: il ruggito di Ayuso mette in fila il gruppo a Tagliacozzo - Nel Giro d’Italia 2025, Juan Ayuso fa sentire il suo ruggito, conquistando la settima tappa a Tagliacozzo.

Giro d'Italia, la 17^ tappa in diretta live #SkySport #GirodItalia Partecipa alla discussione

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Undicesima Tappa Partecipa alla discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; LIVE! Occasione per Milan dopo il primo duello Pogacar-Vingegaard; Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ÂŞ tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa.

Giro, l'ultima tappa in diretta live da Roma - Passerella finale nella Capitale per il vincitore Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l'impresa di sabato sul Colle delle Finestre.

LIVE! Tappa 3: van der Poel contro Jonathan Milan anche a Charantonnay. Occhio a Vingegaard, Pogacar e Evenepoel. Diretta e aggiornamenti - Jonathan Milan è a caccia del bis dopo la vittoria di ...

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del Delfinato.