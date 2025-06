LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Ivan Romeo conquista tappa e maglia a Charantonnay

Il Giro del Delfinato 2025 ha vissuto un’altra emozionante tappa, con Ivan Romeo che ha conquistato la vittoria e indossato la maglia giallo brillante a Charantonnay. La battaglia continua e il sogno di indossare la maglia rosa si fa sempre più concreto. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi: domani ci attende una cronometro che promette sorprese e adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. L’appuntamento è con la cronometro di domani, quarta tappa del Giro del delfinato 2025. Buon proseguimento di giornata. 16.56 Questa la nuova classifica generale: 1 36 ROMEO Iván Movistar Team 14:09:01 2 65?63 BARRÉ Louis Intermarché – Wanty 0:17 3 29?26 TEJADA Harold XDS Astana Team 0:18 4 33?29 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:24 5 3?2 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:29 6 49?43 ROLLAND Brieuc Groupama – FDJ 0:37 7 75?68 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 0:37 8 41?33 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 0:39 9 2?7 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 1:06 10 4?6 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 1:12 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ivan Romeo conquista tappa e maglia a Charantonnay

