LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | dieci uomini davanti Van Der Poel in lizza per tappa e maglia

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, con la tappa di oggi che si infiamma tra attacchi e sorpassi mozzafiato. Dieci uomini si contendono la vetta, Van der Poel pronto a dare battaglia. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni momento di questa emozionante sfida!

16.36 Continuano gli attacchi in testa. 16.34 10 chilometri all'arrivo. 16.34 Gruppo ora a 1'20". 16.33 Rientrano altri quattro corridori. Dieci uomini ora in testa. 16.30 Breve tratto in discesa, Van Der Peol rientra sui battistrada. 16.28 Il gruppo sembra ora fuori dai giochi. 16.28 Rilancia l'azione Lipowitz. 16.26 Si aggiunge ai battistrada Andreas Leknessund. 16.25 Tre uomini in testa: Julien Bernard, Florian Lipowitz e Harold Tejada. 16.24 Milan perde la ruota del gruppo dei migliori. 16.23 Bernard e Tejada in testa. 16.22 Pogacar nelle prime posizioni del gruppo.

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

