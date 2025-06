LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | altra frazione lunga e mossa

Benvenuti alla nostra diretta live della terza tappa del Giro del Delfinato 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Oggi, una frazione lunga e mossa metterĂ alla prova le forze dei corridori in vista del Tour de France. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e emozioni da questa spettacolare corsa francese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro del Delfinato 2025. La corsa a tappe francese, giunta alla sua 77esima edizione, è il test per eccellenza per i corridori in vista del Tour de France. Dall’8 al 15 giugno le grandi squadre saranno impegnate in nove tappe varie e difficili. Dopo la vittoria in apertura di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) e la volata vincente ad Issoire di Jonathan Milan nella seconda frazione, ci si aspetta una terza tappa molto interessante. Il percorso, da Brioude a Charantonnay (207 km), si impenna subito con la CĂ´te de la Cornille (4,1 km al 4,8% di pendenza media) e la CĂ´te de la Barbate (5,8 km al 6,9% di pendenza media), rispettivamente GPM di terza e seconda categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione lunga e mossa

In questa notizia si parla di: Diretta Giro Delfinato Tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Seconda Tappa Partecipa alla discussione

#GiroDelDelfinato - Segui in diretta la tappa di oggi del Giro del Delfinato 2025: due francesi al comando, emozioni e sfide in corso! Partecipa alla discussione

Dove seguire in TV e Streaming il Giro del Delfinato 2025? Diretta su Rai, Eurosport e Discovery+; Prémilhat–Issoire: percorso e favoriti della 2a tappa del Delfinato; LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata!.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Jonathan Milan ha vinto la 2^ tappa: è maglia gialla (9 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica: Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa Prémilhat-

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione lunga e mossa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro del ...

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro del Delfinato.