Litorale Confcommercio a Regione e Comune | L' ambulanza deve essere presente sempre

Litorale Confcommercio si mobilita: l'ambulanza deve essere sempre presente. Con l'arrivo della stagione estiva, la sicurezza di commercianti e residenti di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone è in prima linea. La nostra richiesta è chiara e urgente: garantire un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24, affinché ogni situazione possa essere affrontata con tempestività e serenità. Per questo ci siamo attivati immediatamente chiedendo la...

"Anche quest'anno, con la stagione estiva ormai alle porte, il rischio di non avere a disposizione un'ambulanza attrezzata 24 ore su 24 sul litorale preoccupa fortemente commercianti e residenti di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Per questo ci siamo attivati immediatamente chiedendo la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Litorale, Confcommercio a Regione e Comune: "L'ambulanza deve essere presente sempre"

