Lite tra fidanzati scoppia la rissa tra due famiglie | quattro denunciati nel Catanese Un carabiniere è rimasto ferito

Una tranquilla giornata nel Catanese si è trasformata in un episodio di violenza tra famiglie, con l’intervento tempestivo dei carabinieri che ha evitato il peggio. Quattro persone sono state denunciate e un carabiniere è rimasto ferito durante lo scontro, evidenziando quanto la tensione possa rapidamente sfociare in situazioni pericolose. La vicenda, nata dalla richiesta di aiuto di una 33enne, ci ricorda l’importanza della calma e del rispetto nelle dispute familiari.

Il pronto intervento dei carabinieri della stazione di Raddusa, nel Catanese, ha evitato il peggio nella lite tra due famiglie, sfociato in una rissa. Quattro, le persone denunciate: due uomini di 50 e 23 anni da un lato, e due di 54 e 19 anni dall’altro. Le accuse nei loro confronti sono di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. La richiesta di intervento era partita dai familiari di una 33enne,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lite tra fidanzati, scoppia la rissa tra due famiglie: quattro denunciati nel Catanese. Un carabiniere è rimasto ferito

In questa notizia si parla di: Rissa Lite Famiglie Quattro

