Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta vigili urbani e carabinieri sedano gli animi

Un incidente sul viale Boccetta ha scatenato un diverbio tra un camionista e alcuni giovani coinvolti in un tamponamento. La scena, resa ancora più tesa dalla presenza delle forze dell’ordine, ha attirato l’attenzione dei passanti. Mentre vigili urbani e carabinieri sedano gli animi, si cerca di fare luce sulle dinamiche dello scontro e sulle eventuali responsabilità . La vicenda resta sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e giustizia per tutti i coinvolti.

Un tir tampona una "macchinetta" sul viale Boccetta ed è lite tra un camionista e i ragazzi a bordo. La piccola auto prima del tamponamento avrebbe urtato con un altro mezzo.  E' successo nel pomeriggio sulla carreggiata che conduce allo svincolo autostradale. Sul posto i vigili urbani ed è stato.

