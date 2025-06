Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta vigili urbani e carabinieri sedano gli animi

Un incidente sul viale Boccetta si è trasformato in un acceso diverbio tra un camionista e alcuni giovani coinvolti, dopo un tamponamento tra un tir e una piccola auto. La collisione, avvenuta nel pomeriggio sulla carreggiata diretta allo svincolo autostradale, ha richiesto l'intervento di vigili urbani e carabinieri per sedare gli animi e riportare la calma. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità si occupano di accertare le responsabilità e garantire la sicurezza stradale.

Un tir tampona una "macchinetta" sul viale Boccetta ed è lite tra un camionista e i ragazzi a bordo. La piccola auto prima del tamponamento avrebbe urtato con un altro mezzo. E' successo nel pomeriggio sulla carreggiata che conduce allo svincolo autostradale. Sul posto i vigili urbani ed è stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta, vigili urbani e carabinieri sedano gli animi

In questa notizia si parla di: lite - camionista - ragazzi - viale

Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta, vigili urbani e carabinieri sedano gli animi - Un incidente sul viale Boccetta ha scatenato un diverbio tra un camionista e alcuni giovani coinvolti in un tamponamento.

#Messina: incidente sul Viale Boccetta, lite tra un camionista ed alcuni ragazzi Partecipa alla discussione

Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta, vigili urbani e carabinieri sedano gli animi https://ift.tt/JiyKN6T https://ift.tt/qPpxIRT Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Lite tra camionista e ragazzi dopo incidente sul viale Boccetta, vigili urbani e carabinieri sedano gli animi; Messina: incidente a Boccetta, lite tra camionista ed alcuni ragazzi; Messina, rissa sul Boccetta. Lite tra un camionista e dei ragazzi dopo un incidente.

Messina: incidente sul Viale Boccetta, lite tra un camionista ed alcuni ragazzi - Messina: incidente sul Viale Boccetta, lite tra un camionista ed alcuni ragazzi.

Terni, lite tra via Campriani e viale Brin: sul posto la volante, che porta in questura cinque persone per ricostruire l'accaduto - E' andata in scena intorno alle 22 e ha imposto l'arrivo in forze degli agenti della squadra volante della questura ...