Lite sull' Antica Pescheria M5s | Luogo di cultura e ritrovo Cicognani | Due bandi a vuoto ci mettiamo la sede dei vigili

Il sogno di trasformare l’Antica Pescheria di Forlì in un punto di cultura e incontro per la comunità sembra ancora vivo, nonostante le sfide dei bandi andati deserti. L’amministrazione comunale, infatti, conferma l’intenzione di utilizzare gli spazi sfitti di questa suggestiva piazzetta, con accesso da corso Diaz, come nuova sede della Polizia Locale nel centro storico. Un progetto che potrebbe ridisegnare il volto di questo angolo incantevole della città.

Il Comune di Forlì non abbandona l'idea di portare nei locali sfitti della piazzetta dell'Antica Peschiera, uno degli angoli più suggestivi del centro, con accesso da corso Diaz, la nuova sede della Polizia Locale per il centro storico. Anche perché non risultano al momento all'amministrazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Lite sull'Antica Pescheria, M5s: "Luogo di cultura e ritrovo". Cicognani: "Due bandi a vuoto, ci mettiamo la sede dei vigili"

In questa notizia si parla di: sede - antica - lite - pescheria

Centro storico, presidio della Polizia Locale all'antica pescheria? L'opposizione: "Serve una sede idonea" - Nel cuore del centro storico di Forlì, l’Antica Pescheria potrebbe ospitare una nuova sede per il presidio della Polizia Locale, rafforzando la presenza di sicurezza in zona.

Su questo argomento da altre fonti

Lite sull'Antica Pescheria, M5s: Luogo di cultura e ritrovo. Cicognani: Due bandi a vuoto, ci mettiamo la sede dei vigili; Elisa Esposito, il flirt con Gigi Pescheria, l'audio di Michelle Comi: su TikTok impazza il gossip. Ma quanto.

Cambia sede l'antica pescheria Galluzzi a via Venezia (Monti) da 130 anni: «Trattati come un qualsiasi minimarket» - Mille limitazioni, situazioni sempre più complicate: nonostante la nostra bottega fosse storica e la più antica di Roma ...

L’Antica Pescheria, storica attività di Reggio Calabria. Costantino: “Il pesce dei nostri mari, tra i più prelibati” - Numerosi sono i punti vendita in cui i reggini possono procurarsi l’alimento che poi imbandirà le proprie tavole, fra questi spicca per qualità e tradizione “L’Antica Pescheria” di Pasquale Costantino ...

Una sede della Guardia costiera nella pescheria dell'ex contrabbandiere - In un bene confiscato alla criminalità è stata inaugurata oggi a Ostuni (Brindisi) la sede delegazione di spiaggia ...