Lite di coppia degenera in rissa tra parenti | quattro denunciati uno si lancia dalla finestra

una coppia e le tensioni accumulate nel tempo. Ciò che avrebbe potuto essere una normale discussione si è trasformato in un evento drammatico, rivelando quanto i conflitti familiari possano rapidamente sfuggire di mano. Un episodio che lascia riflettere sull'importanza del dialogo e della mediazione per evitare il peggio e preservare i legami più preziosi.

Una lite familiare a Raddusa è degenerata in una rissa, durante la quale un 23enne si è lanciato da una finestra per colpire il padre della compagna. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sedato lo scontro e denunciato quattro persone. Tutto ha avuto origine dal rapporto conflittuale tra.

