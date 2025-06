L' Italia ha perso uno dei suoi Gp di Formula 1

L’Italia perde uno dei suoi iconici Gran Premi di Formula 1, ma dal 2026 il calendario si arricchirà di novità emozionanti: Madrid accoglierà una nuova gara, portando la passione per le corse in Spagna a un livello superiore. La stagione promette emozioni forti e sfide avvincenti, inaugurandosi ancora una volta in Australia. Prepariamoci a vivere una stagione ricca di sorprese e rivoluzioni in pista, dove ogni curva conta e lo spettacolo è garantito.

Nel 2026 la Spagna ospiterà due Gran Premi di Formula 1: oltre al tradizionale appuntamento di Barcellona, il calendario vedrà infatti il debutto di una nuova gara nella capitale Madrid. Lo ha annunciato ufficialmente la Formula 1, che ha diffuso il calendario per una stagione che si preannuncia ricca di novità e possibili rivoluzioni in pista. La stagione 2026 scatterà ancora una volta dall'Australia, con il weekend inaugurale previsto a Melbourne dal 6 all'8 marzo. Il circuito temporaneo ricavato tra le strade e i laghi dell'Albert Park si conferma una delle location più apprezzate del mondiale.

