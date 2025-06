L’Italia fanalino di coda in Europa per competenze inglese | solo 528 punti nell’EF English Proficiency Index 2024 dietro a Spagna e Francia

L’Italia si conferma fanalino di coda in Europa per competenze in inglese, con soli 528 punti nell’EF English Proficiency Index 2024, distanziata di ben 108 punti dai Paesi Bassi. Questo divario evidenzia le sfide ancora presenti nel sistema educativo e nella diffusione delle competenze linguistiche nel nostro paese. È fondamentale agire subito per colmare questo gap e migliorare la competitività globale dell’Italia.

Centotto punti. È questa la distanza abissale che separa l'Italia dai Paesi Bassi nella classifica europea delle competenze linguistiche inglesi secondo l'EF English Proficiency Index 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'Italia fanalino di coda in Europa per competenze inglese: solo 528 punti nell'EF English Proficiency Index 2024, dietro a Spagna e Francia; Do you speak English? In Italia non molto; l'annuale rapporto internazionale sulla padronanza dell'inglese nel mondo rivela una persistente flessione generale e un calo delle competenze tra le donne e giovani adulti.

Classifica: quali sono i Paesi europei che parlano il migliore e il peggiore inglese? - L'Italia si colloca solo pochi posti sopra la Francia, al 46° posto con 528 punti, mentre la ...

Do you speak English? In Italia non molto - Il 2024 segna una tappa piuttosto amara per l’Italia nella classifica mondiale di conoscenza dell’inglese ...

Competenze digitali, l’Italia fanalino di coda: 10 punti percentuali sotto la media Ue - Nel panorama europeo, l’Italia è uno dei Paesi con la quota più bassa di persone con competenze digitali almeno di base, con una distanza dalla media Ue27 di quasi 10 punti percentuali.