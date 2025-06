L'Italia deve adottare il piano B | Pioli però ha un accordo con la Fiorentina Cosa succede

In un crescendo di notizie inattese, Lamp039Italia sembra pronta a passare al piano B con Pioli, mentre l’accordo tra Pioli e la Fiorentina apre nuovi scenari. Intanto, Claudio Ranieri sembrava avvicinarsi alla panchina azzurra, con i Friedkin pronti a confermarlo come allenatore e il mondo del calcio in attesa di sviluppi sorprendenti. La trama si infittisce: cosa riserverà il futuro delle nostre squadre e della Nazionale?

Claudio Ranieri sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Italia Deve Adottare Piano

L’Italia deve prepararsi a estati torride, siccità e alluvioni - L'Italia si trova di fronte a estati sempre più torride, caratterizzate da siccità e alluvioni devastanti.

L'Italia deve adottare il piano B: Pioli però ha un accordo con la Fiorentina. Cosa succede; Piano pandemico dell’Oms, ecco perché l’Italia si è astenuta (insieme ad altri dieci Paesi); La riforma della governance economica europea.

L'Italia deve adottare il piano B: Pioli però ha un accordo con la Fiorentina. Cosa succede - Claudio Ranieri sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo allenatore azzurro/consulente.

Italia-Argentina: Meloni e Milei adottano il Piano d'azione 2025-2030 - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica argentina Javier Milei ...

Meloni e Milei adottano il Piano d’Azione Italia-Argentina 2025-2030 - Accordo anche tra Eni e YPF per il progetto "Argentina LNG" per l'export di gas liquefatto ...