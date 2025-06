L’Italia batte la Moldavia ma è troppo poco | in gol Raspadori e Cambiaso

L’Italia torna a sorridere nel cammino verso i Mondiali 2026, battendo la Moldavia 2-0 con i gol di Raspadori e Cambiaso. Dopo un inizio difficile e la sconfitta contro la Norvegia, questa vittoria rappresenta un segnale di ripresa e fiducia per gli Azzurri. Ma è solo l’inizio di una lunga strada: il vero obiettivo è migliorare il gioco e conquistare punti preziosi. La sfida continua!

L’Italia è tornata a vincere. E già questa è una notizia, considerando che non lo faceva da quattro partite. Gli Azzurri battono 2-0 la Moldavia grazie ai gol – uno per tempo – di Raspadori e Cambiaso e ottengono i primi tre punti nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Dopo la brutta sconfitta in casa della Norvegia per 3-0 – che ha già complicato il cammino verso il Mondiale – è arrivata una vittoria contro una Moldavia sulla carta modesta, ma che avrebbe meritato di segnare almeno un gol. Tre punti sì, ma comunque poco per l’Italia che ora deve svoltare. L’Italia batte la Moldavia, ma la differenza reti “piange” – Prima Raspadori con un tiro di collo nel primo tempo, poi Cambiaso con un “piattone” dall’interno dell’area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia batte la Moldavia, ma è “troppo poco”: in gol Raspadori e Cambiaso

