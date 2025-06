Listini europei in ordine sparso Usa-Cina negoziano sui dazi

Le borse europee mostrano un andamento contrastato mentre i future Usa scivolano in territorio negativo, al secondo giorno di negoziati tra Stati Uniti e Cina sui dazi. Londra guadagna lo 0,35%, mentre Parigi, Madrid, Milano e Francoforte registrano lievi perdite. Intanto, nel Regno Unito, i dati sul lavoro del mese di maggio sorprendono negativamente, accentuando l'incertezza sui mercati. Una situazione che mantiene gli investitori attenti, pronti a reagire alle prossime mosse delle grandi potenze economiche.

Si muovono in ordine sparso i principali listini europei coni future Usa negativi nel secondo giorno di negoziati tra Usa e Cina sui dazi a Londra. A parte la piazza inglese (+0,35%) cedono Parigi (-0,05%), Madrid (-0,1%), Milano (-0,2%) e Francoforte (-0,35%). Negativi i future Usa. Peggio delle stime i dati sul lavoro nel Regno Unito, con 33.100 richieste di sussidi in più in maggio rispetto alle 9.500 attese e alle 21.200 in meno di aprile. Tiene la produzione italiana (+0,3% annuo), in arrivo dall'Eurozona la fiducia degli investitori e dagli Usa quella delle piccole e medie imprese, mentre domani è il giorno dell'inflazione Usa.

