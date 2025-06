Listini europei contrastati focus sui negoziati Usa-Cina e dati economici

I listini europei si muovono in modo contrastato mentre i mercati attendono sviluppi nei negoziati tra USA e Cina sui dazi. Parigi perde leggermente terreno, mentre Londra, Madrid, Milano e Francoforte registrano lievi flessioni. I future Usa sono in negativo, e i dati sul lavoro nel Regno Unito deludono le aspettative, aggiungendo incertezza alle prospettive economiche globali. La situazione rimane fluida, lasciando gli investitori in attesa di chiarezza.

Si muovono in ordine sparso i principali listini europei coni future Usa negativi nel secondo giorno di negoziati tra Usa e Cina sui dazi a Londra. A parte la piazza inglese (+0,35%) cedono Parigi (-0,05%), Madrid (-0,1%), Milano (-0,2%) e Francoforte (-0,35%). Negativi i future Usa. Peggio delle stime i dati sul lavoro nel Regno Unito, con 33.100 richieste di sussidi in più in maggio rispetto alle 9.500 attese e alle 21.200 in meno di aprile. Tiene la produzione italiana (+0,3% annuo), in arrivo dall'Eurozona la fiducia degli investitori e dagli Usa quella delle piccole e medie imprese, mentre domani è il giorno dell' inflazione Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Listini europei contrastati, focus sui negoziati Usa-Cina e dati economici

In questa notizia si parla di: Listini Europei Negoziati Cina

Milano e i listini europei in crescita grazie ai dati positivi dall'economia USA - Milano e i listini europei registrano un forte impulso grazie ai dati positivi provenienti dagli Stati Uniti.

Listini europei poco mossi, nuovo round incontri su dazi a Londra tra Cina e Usa • Avvio poco mosso in un contesto in cui l'attenzione è sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Un tema che potrebbe sostenere gli asset rischiosi Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Poco mossi i listini asiatici, focus su negoziati Cina-Usa; Focus sui negoziati Usa-Cina, il nodo terre rare; Dazi, le ultime notizie in diretta | Negoziati Usa-Cina a Londra: verso lo stop alle restrizioni per l'export di prodotti tecnologici.

Listini europei contrastati, focus sui negoziati Usa-Cina e dati economici - Si muovono in ordine sparso i principali listini europei coni future Usa negativi nel secondo giorno di negoziati tra Usa e Cina sui dazi a Londra.

Borse Asia e Pacifico incerte, focus sull'inflazione Usa e negoziati Usa-Cina - Le borse di Asia e Pacifico mostrano incertezze mentre gli investitori attendono i dati sull'inflazione Usa e seguono i negoziati sui dazi.

Listini europei poco mossi, nuovo round incontri su dazi a Londra tra Cina e Usa - Avvio poco mosso in un contesto in cui l'attenzione è sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina.