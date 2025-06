L’Isola raddoppia e chiude prima?

I raddoppi in prima serata su Canale 5 sono ormai una tendenza consolidata, e anche l’Isola dei Famosi si adegua a questa moda, offrendo due appuntamenti settimanali in stile Grande Fratello. La decisione di anticipare la chiusura e aumentare le puntate mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico e a creare maggiore suspense. Di solito, i raddoppi servono...

I raddoppi in prima serata su Canale 5 sono ormai una moda a cui non rinuncia anche l' Isola dei Famosi. Il reality condotto da Veronica Gentili si appresta infatti al doppio appuntamento settimanale in stile Grande Fratello. La sesta puntata è confermata domani sera, mentre la prossima settimana il programma andrà in onda sia di lunedì (settima puntata il 16 giugno) che di mercoledì (ottava puntata il 18 giugno). Di solito, i raddoppi servono per arginare la mancanza di alternative (e di questo periodo ce n'è in abbondanza), ma anche per "sbrigare" la messa in onda di un prodotto che non va come si auspicava.