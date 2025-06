L’Isola dei Famosi chiude prima? La data della finale e perché

L'Isola dei Famosi chiude prima del previsto, segnando un’altra battuta d’arresto per i reality di Mediaset. Dopo i flop di La Talpa e The Couple, il celebre show si appresta a terminare anticipatamente, con la finale prevista già per lunedì 30 giugno, quasi un mese prima della data originale. Una decisione che lascia gli appassionati e gli addetti ai lavori sorpresi e incuriositi: cosa sta succedendo nel mondo dei reality italiani?

Tanto tuonò che piovve. Di nuovo. Per la terza volta consecutiva nel giro di pochi mesi, un reality show di Mediaset chiude in anticipo rispetto alla data prefissata a inizio programma. Dopo gli scempi in termini di ascolti de La Talpa e di The Couple, la terza vittima illustre sarebbe l’Isola dei Famosi. Che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiudere lunedì 30 giugno. Con, quindi, quasi un mese di anticipo secondo le più rosee previsioni ma solo una settimana prima stando alla china che il surviving game aveva iniziato a prendere già dopo la terza puntata. Mediaset, come avviene ormai sempre in casi del genere, non conferma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Isola dei Famosi chiude prima? La data della finale e perché

In questa notizia si parla di: isola - famosi - chiude - prima

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Ascolti TV mercoledì 28 maggio 2025: Isola dei Famosi contro “Pretty Woman”, chi ha vinto la prima serata, dati auditel https://gay.it/ascolti-tv-28-maggio-2025-isola-dei-famosi… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Partecipa alla discussione

STASERA NESSUN NAUFRAGO SARÀ AL SICURO Due eliminati in arrivo: chi salverete? Appuntamento con la quinta puntata dell’#Isola, in prima serata su #Canale5 e su @MedInfinityIT Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Isola dei Famosi chiude prima? La data della finale e perché; Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Il doppio appuntamento fino all'ultima puntata (anticipa; Flop Isola dei famosi, le tre cose che stanno affondando l’edizione di Veronica Gentili (e il rischio chiusura).

L’Isola dei Famosi chiude prima? La data della finale e perché - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Isola dei Famosi chiude prima per il flop di ascolti? Il doppio appuntamento fino all'ultima puntata (anticipata): cosa sappiamo - Anche l'Isola dei Famosi non sta performando come sperato e, nonostante gli ascolti non ...

Isola dei Famosi 2025 chiude prima: anticipata la finale per i bassi ascolti/ Ecco quando andrà in onda - Quando andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2025?