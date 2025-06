L’Isola dei Famosi anticipa la chiusura e raddoppia | doppia messa in onda il lunedì e mercoledì

L'Isola dei Famosi si prepara a una sorprendente svolta: doppia messa in onda, lunedì e mercoledì, per adattarsi al nuovo ritmo televisivo. Con questa decisione Mediaset mira a mantenere vivo l'interesse degli spettatori e a riscrivere le regole del reality. Una strategia audace che promette emozioni e colpi di scena: scopriamo cosa cambierà nel palinsesto e come influirà sulla gara.

Mediaset modifica il palinsesto del reality condotto da Veronica Gentili: l'Isola andrà in onda due volte a settimana per rispettare un calendario accorciato e chiudere prima del previsto, complice il calo di ascolti. L'Isola dei Famosi raddoppia. A partire dalla prossima settimana, il reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista, andrà in onda due volte alla settimana: il lunedì e il mercoledì. Una scelta che era già nell'aria da qualche giorno e che è stata ora confermata dalla guida programmi di Mediaset Infinity. La strategia Mediaset: raddoppiare per chiudere prima senza tagli Già da questa mattina, su X, circolavano voci secondo cui il reality sarebbe terminato il 30 giugno, ipotizzando un taglio della durata a causa del trend negativo degli ascolti.

Isola dei Famosi, il reality show non va in onda questa sera: ecco quando verrà trasmessa la puntata - L'Isola dei Famosi di questa sera, lunedì 19 maggio, non andrà in onda. Scopri perché il reality show è stato sospeso e quando verrà trasmessa la puntata successiva.

