Lisa Agnelli in concerto nel cortile di Palazzo Guarienti a Valeggio sul Mincio

l'occasione in un palcoscenico magico, Lisa Agnelli incanterà il pubblico con la sua voce unica e coinvolgente. Non perdere questa serata speciale all'aperto, dove musica e storia si uniranno per creare ricordi indimenticabili. Prepara il cuore e vieni ad ascoltare Lisa Agnelli in un evento che promette di essere un vero e proprio highlight dell'estate 2024.

Venerdì 13 giugno, alle ore 21, la suggestiva cornice del cortile di Palazzo Guarienti a Valeggio sul Mincio accoglierà il talento di Lisa Agnelli, protagonista di un concerto evento che promette emozioni e spettacolo. Nella storica residenza nobiliare di via Antonio Murari 27, trasformata per.

Lisa Agnelli in concerto nel cortile di Palazzo Guarienti a Valeggio sul Mincio il 13 giugno 2025.

