Liris FdI | L’Italia sta ripartendo inversione di tendenza sul settore industriale

L’Italia sta vivendo una fase di rinascita nel settore industriale, con segnali di ripresa evidenti grazie agli sforzi del governo Meloni. Secondo l’Istat, le industrie italiane hanno registrato dati positivi nell’ultimo mese, confermando un’inversione di tendenza importante. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio sottolinea che questi risultati sono il frutto di un impegno concreto da parte dell’esecutivo. La strada verso una ripresa sostenibile sembra ormai tracciata.

Secondo l'Istat le industrie italiane hanno registrato dati positivi nell'ultimo mese, segnalando una ripresa non indifferente del comparto. Dati che secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio sono da imputare all'impegno del governo Meloni.

