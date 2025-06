L' Iran avverte Israele | Qualsiasi aggressione verrà affrontata con un attacco ai siti nucleari segreti e non dichiarati di Tel Aviv

L'Iran lancia un avvertimento deciso a Israele: qualsiasi attacco contro i suoi impianti nucleari segreti sarà affrontato con una rappresaglia mirata, colpendo i siti nucleari israeliani. Un messaggio che aumenta la tensione nella regione, sottolineando come la deterrenza sia ormai al centro di un delicato equilibrio strategico. La domanda che si pone ora è: quanto può intensificarsi questa spirale di provocazioni?

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran ha avvertito che qualsiasi futuro attacco israeliano contro gli impianti nucleari iraniani incontrerebbe una rappresaglia che prenderebbe di mira i siti nucleari israeliani, utilizzando le informazioni di intelligence raccolte L'Iran a.

In questa notizia si parla di: Nucleari Iran Qualsiasi Attacco

007 Usa: "Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari dell'Iran" | Tel Aviv contro l'Ue: "Non capisce la realtà e incoraggia Hamas" - Tensioni crescenti nel Medio Oriente: Israele si prepara a intervenire sulle centrali nucleari iraniane, mentre Tel Aviv e l'UE sembrano fraintendere la complessità della situazione, favorendo Hamas.

Consiglio per la Sicurezza Nazionale iraniano ha dichiarato che qualsiasi attacco da parte di Israele agli impianti nucleari iraniani verrà contrastato con attacchi ai siti nucleari "nascosti" di Israele. Questo dopo che l'Iran ha affermato di aver ottenuto documenti Partecipa alla discussione

Secondo il canale israeliano Channel 12, i preparativi per un attacco israeliano contro gli impianti nucleari iraniani sono quasi ultimati e sono in corso le ultime fasi, tra cui il trasferimento delle munizioni e la pianificazione operativa. Partecipa alla discussione

Nyt: Israele prosegue i preparativi in vista di attacchi ai siti nucleari dell'Iran; GIORNI, NON SETTIMANE: L’IMMINENTE ATTACCO DI ISRAELE AI SITI NUCLEARI IRANIANI; Netanyahu pronto ad aggirare Trump. Dialogo Usa-Iran non esclude attacco.

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Telefonata tra Trump e Netanyahu su Iran. «Se attaccano i nostri siti atomici risponderemo» - «Se attaccano i nostri siti atomici risponderemo» ...

Iran: “Se Israele colpisce i nostri siti noi attaccheremo i loro impianti” - “Abbiamo una lista di obiettivi” e se Israele dovesse effettuare un attacco sul territorio iraniano, Teheran risponderà attaccando gli impianti nucleari israeliani.

GIORNI, NON SETTIMANE: L’IMMINENTE ATTACCO DI ISRAELE AI SITI NUCLEARI IRANIANI - Con una situazione di stallo nei colloqui sul nucleare, i funzionari israeliani sono passati da tranquilli preparativi a una prontezza semicelata ad agire Israele colpirà gli impianti nucleari dell’Ir ...