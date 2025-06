Liquid glass e AI | tutte le novità presentate da Apple

Milano, 10 giugno (askanews) – Apple apre nuove frontiere con Liquid Glass e intelligenza artificiale, annunciando innovazioni rivoluzionarie per dispositivi e software. Durante la conferenza degli sviluppatori a Cupertino, sono stati presentati iOS 26, macOS Tahoe 26 e watchOS 26, che svelano un futuro più intelligente e trasparente. Questi aggiornamenti, in arrivo questo autunno, segnano un cambiamento nel modo in cui interagiamo con tecnologia e design, aprendo le porte a un mondo ancora più immersivo e avanzato.

Milano, 10 giu. (askanews) - Liquid glass e intelligenza artificiale: da qui Apple parte per costruire la generazione futura di dispositivi e software. All'annuale conferenza degli sviluppatori a Cupertino sono stati lanciati i nuovi sistemi operativi iOs26 per iPhone, macOS Tahoe 26 per Mac e WatchOs 26 per apple Watch, arriveranno in autunno per la prima volta con la denominazione modificata: non più numeri sequenziali (sarebbe stato iOs19 altrimenti) ma gli anni di produzionelancio. Tutti avranno una nuova modalità di interfaccia, una delle novità maggiori di questo keynote: liquid glass, letteralmente "vetro liquido" che rivoluziona l'estetica dei dispositivi, alla ricerca di una esperienza più fluida con lo schermo, grazie a app e tasti di controllo trasparenti, come vetro appunto, che danno meno ingombro e fanno risaltare i contenuti.