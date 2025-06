Liposuzione muore a 46 anni | indagine su uno studio a Roma

Un tragico episodio scuote Roma: una donna di 46 anni, originaria dell'Equador, perde la vita dopo aver subito una liposuzione in un ambulatorio privato. Trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto Primo, la sua vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza degli interventi estetici e sulle responsabilità delle strutture coinvolte. È un dramma che richiede attenzione e approfondimento, poiché la salute non può mai essere messa in secondo piano.

Un vero e proprio dramma. Una donna di 46 anni, originaria dell'Equador, è morta nella notte tra domenica e lunedì nell'ospedale Umberto Primo di Roma dove era stata trasportata poco prima da un ambulatorio privato. La 46enne si era sottoposta ad un intervento di liposuzione. Secondo quanto ricostruito, la 47enne è arrivata alla 20:10 al policlinico romano a bordo di una ambulanza privata mentre uno dei sanitari sul mezzo le praticava manovre di rianimazione. Manovre che sono proseguite anche in sala rossa dove, alle 2 circa, la 46enne è morta. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Roma che hanno avviato le indagini coordinate dalla procura di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Liposuzione, muore a 46 anni: indagine su uno studio a Roma

In questa notizia si parla di: Roma Liposuzione Muore Anni

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Tragedia a Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato a Primavalle.

#Primavalle, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in un ambulatorio privato https://iltempo.it/roma-capitale/2025/06/10/news/primavalle-donna-di-47-anni-malore-liposuzione-ambulatorio-privato-roma-indagati-42927156/… #10giugno #roma Partecipa alla discussione

Malore durante un intervento di liposuzione:46enne muore in uno studio di medicina estetica a Roma. E’morta al pronto soccorso dell’Umberto I dopo essere stata trasporta da un'autoambulanza. Il medico e l'infermiera,avrebbero provato prima a rianimarla se Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Roma, 47enne muore dopo un intervento di liposuzione; Roma, malore durante una liposuzione in un ambulatorio privato: muore donna di 46 anni. «Nessuna chiamata al 118»; Muore dopo la liposuzione: il titolare dello studio (senza licenza) era già stato denunciato per lesioni.

Roma, Ana Sergia Alcivar Chenche muore a 47 anni dopo una liposuzione: indagato chirurgo Jose Lizarraga Picciotti. L'arresto cardiaco in ospedale - Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di un malore è ...

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Si era sottoposta a un intervento di liposuzione in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle, a Roma, ma a seguito di un malore è ...

Donna di 46 anni muore a Roma per una liposuzione: la clinica privata non ha chiamato (subito) i soccorsi - Una donna di 46 anni si è sentita male durante un intervento di liposuzione in una clinica privata.