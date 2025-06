Liposuzione fatale | donna di 46 anni muore a Roma in un ambulatorio senza autorizzazione

Una drammatica tragedia scuote Roma: una donna di 46 anni, originaria dell’Ecuador, ha perso la vita durante una liposuzione in uno studio estetico privato senza le autorizzazioni necessarie. Un episodio che mette in luce i rischi di affidarsi a strutture prive di adeguate procedure di emergenza e di controllo. È fondamentale sensibilizzare sull’importanza di affidarsi a centri certificati per tutelare la vita e la salute dei pazienti.

Una donna originaria dell'Ecuador ha perso la vita al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dopo aver accusato un malore durante un intervento di liposuzione presso uno studio di medicina estetica Ennesimo caso di una tragedia accaduta in uno studio medico privato della Capitale per le conseguenze di un intervento di chirurgia estetica con la struttura sprovvista delle più elementari soluzioni per gestire un'eventuale emergenza. Questa volta è toccato a una donna morta alcune ore dopo essere stata ricoverata in uno ospedale pubblico per le conseguenze di una liposuzione.

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Tragedia a Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato a Primavalle.

