L’interazione con Gemini Live potrebbe presto essere più semplice e multitasking

Immagina un futuro in cui interagire con Gemini Live diventa ancora più facile e multitasking. Google potrebbe presto lanciare un aggiornamento che, attraverso un nuovo overlay, permetterà di avviare rapidamente conversazioni e gestire più attività contemporaneamente. Questa innovazione promette di rivoluzionare il modo in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale, rendendo ogni interazione più fluida e efficiente. Scopriamo insieme come questa novità cambierà il nostro modo di comunicare.

In un prossimo aggiornamento Google potrebbe introdurre anche per Gemini Live un nuovo overlay per avviare più rapidamente una conversazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’interazione con Gemini Live potrebbe presto essere più semplice (e multitasking)

Cosa riportano altre fonti

Gemini potrebbe introdurre una funzionalità per automatizzare l’esecuzione dei prompt; Gemini Live di Google pronto per la taskbar di Windows; Gemini Live: presto un pulsante per parlare direttamente di ciò che c'è sullo schermo.

Google testa il completamento automatico nella beta dell’app Gemini: presto suggerimenti in tempo reale - L’app Gemini di Google potrebbe presto integrare una funzione di completamento automatico simile a quella già presente nella barra di Ricerca.

Gemini Live: presto un pulsante per parlare direttamente di ciò che c'è sullo schermo - Google continua a migliorare il suo assistente Gemini AI lavorando su funzioni che rendano l’interazione con l ...

Gemini: una funzione Advanced presto disponibile anche per i piani gratuiti - ha reso disponibili a tutti Gemini Live, la modalità conversazionale e le funzionalità di analisi dei file.