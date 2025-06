L’Inter accelera per Bonny | fiducia per la chiusura dell’affare! Ma non subito

l'Inter, determinata a consolidare il proprio reparto offensivo e puntare con decisione sui giovani talenti. La strategia nerazzurra si sta delineando con calma e precisione, con Bonny come obiettivo prioritario per rinforzare la rosa e affrontare con convinzione le sfide della prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e tutto lascia pensare che, entro l’estate, si possa concretizzare un grande colpo di mercato.

L'Inter continua a pianificare con attenzione le mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi c'è quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma, per il quale i nerazzurri si sono portati in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. VICINI – L' Inter si avvicina sempre di più a Bonny. L'affare non si chiuderà nell'immediato, ma a luglio potrebbe arrivare l'accelerata decisiva per definire l'operazione. Secondo quanto filtra dall'ambiente interista, Bonny è destinato a essere uno dei due rinforzi programmati dal club per l'attacco.

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

