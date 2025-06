L’intelligenza che ci tiene in salute I segreti del sistema immunitario

L’intelligenza che ci protegge e ci mantiene in salute si svela come un vero e proprio sistema di riconoscimento di sé. Riconoscere il “self” dal “non self”, percepire i segnali di danno e convivere con un vasto universo di microbi sono le chiavi per comprendere il nostro sistema immunitario. È un viaggio affascinante nel cuore della nostra identità biologica, un percorso che rivela i segreti dell’armonia interna e della nostra stessa vita.

Riconosci te stesso. Sembra un imperativo etico filosofico, per riflesso si pensa al "te ipsum cognosce, in interiore homine habitat veritas" di Agostino da Ippona. Riconoscere sé stesso, il "self" del gergo immunologico, è una delle caratteristiche fondamentali dell' "intelligere", del leggere la realtà, del nostro sistema immunitario. Riconoscere self da non self, percepire il danno all'organismo, convivere con un immenso universo di microbi vecchi e nuovi potenzialmente aggressivi, eliminare cellule tumorali, o anche solo a rischio di diventare tumorali: sono i compiti che il sistema immunitario svolge continuamente nel nostro organismo.

