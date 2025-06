L’Intelligenza artificiale alla prova di Matuirità Ma deve essere un alleato

L’esame di maturità si trasforma, sfidando studenti e docenti a confrontarsi con l’intelligenza artificiale, che ormai è diventata un alleato quotidiano. Questa rivoluzione silenziosa sta ridefinendo il modo di studiare e valutare le competenze, aprendo dibattiti sul ruolo dell’AI nel futuro scolastico. Con quasi la metà degli studenti che la utilizza, è chiaro: dobbiamo imparare a integrare questa tecnologia per costruire un percorso di crescita più intelligente e innovativo.

Razzante* Per la prima volta l'esame di maturità si confronta in modo diretto con l'Intelligenza artificiale (AI). Una rivoluzione silenziosa, ma profonda, che attraversa la preparazione degli studenti e solleva interrogativi sul futuro della scuola. Secondo un'indagine di Skuola.net, solo un maturando su 10 non ha mai usato l'AI quest'anno. Il 35% lo fa regolarmente, il 34% saltuariamente, mentre quasi la metà ammette di averla impiegata per superare verifiche in classe, e uno su 5 lo ha fatto abitualmente senza essere scoperto. Da un lato c'è chi affida all'AI la produzione di testi e contenuti, col rischio di spegnere la propria capacità di ragionamento e rinunciare allo sviluppo del pensiero critico.

