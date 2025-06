L’influenza degli Usa di Trump su Italia ed Europa | a Carpaneto una serata con Francesco Costa

Scopri come l'influenza di Donald Trump e delle politiche americane sotto la sua presidenza hanno plasmato il nostro mondo, con riflessi che si estendono fino all’Italia e all’Europa. Giovedì 12 giugno, a Carpaneto, Francesco Costa, direttore del Post, ci guiderà attraverso un’analisi approfondita di questi temi, offrendo uno sguardo critico e coinvolgente. Non perdere questa occasione di capire meglio i cambiamenti geopolitici che ci riguardano da vicino.

Francesco Costa, direttore del Post, torna al Val Nure Chero Festival - Schegge di Storia, giovedì 12 giugno alle ore 21,30 a Carpaneto in piazza 20 settembre. Sarà l’occasione per ascoltare dalla voce del giornalista, moderato da Gaetano Rizzuto, già direttore di Libertà, in merito ai recenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - L’influenza degli Usa di Trump su Italia ed Europa: a Carpaneto una serata con Francesco Costa

