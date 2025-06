Lindblad può correre in F1 | Superlicenza prima dei 18 anni ora può sostituire Verstappen

Notizia importante per la Red Bull, che può schierare il pilota britannico in caso di stop dell'olandese.

Il “nuovo Verstappen” può correre in F1 a 17 anni: la FIA accoglie la richiesta della Red Bull per Lindblad - Il mondo della Formula 1 si prepara a un deciso cambio di passo con l'ingresso anticipato di Arvid Lindblad, il promettente 17enne dell'Academy Red Bull.

Lindblad può correre in F1: Superlicenza prima dei 18 anni, ora può sostituire Verstappen - Regalo anticipato per Arvid Lindblad che ha ottenuto la Superlicenza per guidare in F1 prima del suo diciottesimo compleanno, il prossimo 8 agosto.

