L’incredibile e inquietante parabola di Blue Ivy clone di mamma Beyoncé

Ai fan di Beyoncé, ma non solo, non sarà sfuggita negli ultimi anni la presenza, sempre più costante e ingombrante della primogenita Blue Ivy Carter, classe 2012, sui red carpet, agli eventi e anche sul palco dei suoi concerti. Durante la prima parte dell’ultimo Cowboy Carter Tour è comparsa sul palco insieme alla sorellina Rumi, ma non era un esordio, visto che aveva già fatto parte del corpo di ballo del Renaissance World Tour, comparendo anche nel film Renaissance: a film by Beyoncé. D’altronde stiamo parlando di una bambina, perché a 13 anni si ha appena lascito il mondo dell’infanzia per entrare in quello dei “teen”, dell’adolescenza, che nel 2021 (a 9 anni) ha vinto un Grammy partecipando al videoclip di mamma Brown Skin Girl. 🔗 Leggi su Dilei.it