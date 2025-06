L' impegno e la professione sociale | doppia presentazione di libri al Centro culturale di San Nicolò

Un'occasione unica per immergersi in storie che riflettono il valore dell’impegno civile e della professione sociale. Giovedì 12 giugno, alle ore 20:45, al Centro Culturale di San Nicolò, due nuovi romanzi editi da Officine Gutenberg verranno presentati alla Biblioteca Comunale di via Alighieri 2. Due narrazioni che aprono uno sguardo profondo sui temi della solidarietà e della dedizione, invitando il pubblico a scoprire come le parole possano ispirare cambiamenti concreti nella nostra comunità.

Doppia presentazione di libri editi da Officine Gutenberg alla Biblioteca Comunale di San Nicolò in via Alighieri 2, al Centro Culturale, giovedì 12 giugno dalle ore 20,45. I due romanzi, appena usciti, offrono due sguardi sull’impegno e la professione nel sociale: si tratta del libro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - L'impegno e la professione sociale: doppia presentazione di libri al Centro culturale di San Nicolò

In questa notizia si parla di: impegno - professione - sociale - doppia

Il Comune di #Baronissi ottiene per la prima volta l’accreditamento al #ServizioCivileUniversale La Sindaca Anna Petta: “Il Comune sarà capofila di una rete di progetti dedicati ai giovani: formazione, impegno sociale, valorizzazione del territorio e inclusione a Partecipa alla discussione

In diretta da Maschio Angioino a Napoli, la penultima tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile mira a esplorare il ruolo della sostenibilità sociale... Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

L'impegno e la professione sociale: doppia presentazione di libri al Centro culturale di San Nicolò; Punkcake, dal palco di X Factor doppio appuntamento tra musica e giovani per la band del Valdarno; Responsabilità professionale, la legge Gelli-bianco e il doppio binario.

Professione infermieristica e impegno sociale. - Proprio chi lavora in sanità sente in prima persona questo cambiamento che fino ad oggi ha assunto la doppia faccia di tagli e aumento ...

Impegno sociale, meriti professionali e scientifici: ecco i medici premiati - ssa Maria Teresa Fenaroli, per la dedizione al prossimo, dimostrata sin da giovanissima, declinata prima nell’insegnamento e successivamente nella professione medica.

Impegno sociale, una nuova possibilità per le imprese - “Impegno Sociale” è diventato un mantra non solo per le associazioni che si occupano di tutelare la nostra vita sia in ambito professionale che nella vita di tutti i giorni.