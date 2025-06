Lilli Tagger trionfa al Roland Garros junior | il tocco di Schiavone nel successo storico

Lilli Tagger conquista il Roland Garros Junior, portando a casa un risultato storico per l’Austria. L’influsso di Francesca Schiavone si percepisce nel suo stile deciso e nel successo meritato. A soli 17 anni, questa talentuosa atleta, cresciuta tra Italia e Austria, si afferma tra le migliori promesse del tennis internazionale. La sua vittoria non segna solo un traguardo personale, ma apre nuove strade per il futuro di questo sport.

C’è tanto di Francesca Schiavone nello storico successo di Lilli Tagger nella finale del singolare femminile al Roland Garros junior che ha regalato all’Austria la prima vittoria nella storia del celebre torneo parigino. La diciassettenne originaria di Lienz, si è trasferita sin da piccola in Italia, in Veneto, dove ha iniziato a giocare sotto la guida di Massimo Sartori. Entrata nella stessa scuderia di management di cui fa parte Jannik Sinner, è approdata nel novembre 2023 allo “Schiavone Tennis Lab“ di Varese, fondato e diretto proprio da Schiavone, impegnata notte e giorno in questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lilli Tagger trionfa al Roland Garros junior: il tocco di Schiavone nel successo storico

Ci sono legami che non si spezzano mai. Quello tra il #Rolandgarros e la Leonessa d'Italia è uno di questi. Lilli Tagger, campionessa a Parigi Juniores, è un allieva di Francesca Schiavone (allenata da Lorenzo Frigerio). Ha il rovescio a una mano. Poesia. Partecipa alla discussione

