Lidl provvedimento di ritiro per prodotto alimentare | marca lotto e motivi del richiamo

Lidl e Aldi hanno avviato un richiamo di un prodotto alimentare a causa di un possibile rischio di contaminazione da Listeria, una batterio che può provocare gravi infezioni. La pronta azione delle catene è fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori. Scopri i dettagli del provvedimento, il lotto coinvolto e le motivazioni del richiamo, perché la tua salute viene prima di tutto.

Lidl a Aldi hanno ritirato dal mercato il prodotto alimentare a causa di una possibile contaminazione da listeria. La listeriosi, o infezione da Listeria, può presentarsi in diverse forme, dalla forma gastrointestinale lieve, simile a una gastroenterite, a forme più gravi, come la batteriemia o le infezioni del sistema nervoso. Nei soggetti sani, la forma più comune è una gastroenterite acuta con febbre, nausea, vomito, diarrea e dolori muscolari. In soggetti immunocompromessi, donne in gravidanza, neonati e anziani, la listeriosi può diffondersi al sangue e al sistema nervoso, causando meningiti ed encefaliti, con sintomi come irrigidimento del collo, confusione, emicranie e perdita di equilibrio.