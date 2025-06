L' hanno fatto anche loro Gasparri smaschera il doppio gioco della sinistra

Il referendum torna al centro del dibattito politico italiano, svelando i giochi nascosti della sinistra. Durante la puntata di ‚Äú4 di sera‚ÄĚ su Rete4, Maurizio Gasparri smaschera il doppio gioco e mette in luce le criticit√† di uno strumento spesso frainteso. La democrazia diretta pu√≤ essere un presidio fondamentale, ma solo se usata con chiarezza e responsabilit√†. √ą ora di riflettere: questa battaglia riguarda il nostro futuro democratico.

Il referendum fa ancora discutere. Se ne parla durante la puntata di 4 di sera in onda il 10 giugno su Rete4. In collegamento c'√® Maurizio Gasparri che smaschera il doppio gioco della sinistra.¬†¬†¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† "La democrazia diretta non va sprecata. Se si attivano referendum su questioni molto complesse e sofisticate con lo strumento dell'abrogazione parziale che √® poco comprensibile si crea sfiducia. L'astensione poi l'hanno usata tutti. L'ha usata la sinistra sui referendum sulla giustizia e l'ha usata anche Giorgio Napolitano. Se la sinistra si avvale del mancato quorum √® una grande lotta democratica, se lo fa il centrodestra il fascismo √® alle porte. 🔗 Leggi su Iltempo.it