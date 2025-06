L’ex volto Rai diventa mamma bis | è incinta del marito calciatore

Ludovica Caramis si prepara ad accogliere il suo secondo tesoro: la showgirl e volto amatissimo della TV italiana ha annunciato con gioia su Instagram di essere in dolce attesa, condividendo momenti speciali in vacanza con la famiglia. Dopo aver vissuto l’emozione della prima maternità, il suo marito, calciatore professionista, sarà nuovamente papà. La dolce attesa di Ludovica segna un nuovo capitolo ricco di emozioni e gioia per questa coppia affiatata.

Personaggi Tv. La showgirl, volto amatissimo della tv italiana, si prepara a diventare mamma per la seconda volta. Lei stessa ha annunciato la dolce attesa con alcune foto pubblicate su Instagram, dove mostra orgogliosa il pancione in vacanza con la famiglia. Il marito, calciatore di professione, sarà nuovamente papà dopo la nascita del loro primogenito, che oggi ha quasi 5 anni. Scopriamo tutti i dettagli. Ludovica Caramis mamma bis, l’ex professoressa de “L’Eredità” è incinta Leggi anche: “È una fake news”. Alfonso Signorini smentisce i rumors sul “Grande Fratello” Ludovica Caramis incinta: le foto social della dolce attesa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - L’ex volto Rai diventa mamma bis: è incinta del marito calciatore

